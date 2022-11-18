TİSK’ten asgari ücret açıklaması 0:00 / 0:00

Asgari ücret tespit komisyonu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti aralık ayında yapacağı toplantılarda belirleyecek. Komisyonda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, hem işçi hem işletmeleri gözetecek “dengeli asgari ücret” çağrısı yaptı.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) düzenlediği İş Güvenliğinin Yıldızları Ödül Töreni’nde konuşan Akkol, son üç asgari ücret artışında işçi, işveren ve hükümet olarak kararın altına üçlü imza attıklarını vurguladı. Üçlü imzanın hem işveren hem işçi hem de hükümet tarafının alınan karara “razı” olduğu anlamına geldiğini kaydeden Akkol, şöyle devam etti:

“Biz yine elimizi taşın altına koyacağız. Yine üçlü imza ile bu süreci sonuçlandırmak istiyoruz. İşçilerimizin, işçi sendikalarımızın, işçi konfederasyonlarının memnun olmadığı, işletmelerimizde huzursuzluğun olduğu bir durumu arzu etmiyoruz. Bununla birlikte işverenlerin ağır maliyetler altında ezildiği bir durumu da istemiyoruz. Dengeli bir asgari ücret konusunda yine hem işçi konfederasyonlarımızla hem devletimizle çalışmaya gayret göstereceğiz."

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun 6 Aralık’ta genel kurul toplantısı yapılacak. Bu yılki asgari ücret tespit komisyonu toplantılarının, bu tarihten hemen sonra başlaması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da işçi, işveren ve profesyonel yöneticilerin asgari ücret beklentilerini tespit etmek için anket düzenledi. Anket sonuçları, yapılacak ilk toplantıda komisyon üyelerine ve kamuoyuna açıklanacak. Toplam dört toplantının sonucunda yeni asgari ücret belirlenecek.

İŞ GÜVENLİĞİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

MESS’in de Başkanı olan Özgür Burak Akkol, rapor yerine icraat odaklı çalışmalar yürüttüklerini, yeni nesil sendikacılık anlayışıyla çalışma hayatına değer katmaya devam ettiklerini söyledi. Akkol, çalışanların iş sağlığını daha fazla korumak ve işletmeleri daha güvenli işyerleri haline getirmek için iş sağlığı ve güvenliğinde dijital dönüşüm uygulaması başlattıklarını anlattı. Bu amaçla yapay zeka uygulamalarını da kullanarak işletmelere yönelik projeler yürüttüklerini kaydeden Akkol, şunları söyledi:

“Mesela bir çalışan baret takılması gereken yere baretsiz girmek istediğinde yapay zeka bunu tespit ediyor ve gerekli uyarıları yapıyor. Maske takılması gereken bir yer var ama çalışan maske takmamış ya da iş sağlığı ve güvenliği kıyafeti giyilmesi gereken yerde bu kıyafet giyilmemiş. Teknoloji yardımıyla bunların önüne geçiliyor ve olası kazalar engelleniyor. Bir işletmenin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki risklerini en iyi orada çalışanlar bilir. Buradan hareketle bir cep telefonu uygulaması ile çalışan kendi çalışma alanındaki riskleri fotoğraf veya video ile yöneticilerine raporlayabiliyor. Riski önlemeye ilişkin tedbirler gecikmeksizin alınabiliyor."

Akkol, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda farkındalığı artırmak için bu yıl yedincisini düzenledikleri ödül programı sayesinde bugüne kadar bin 200’ün üzerinde proje ve 160 bin çalışana ulaştıklarını anlattı.

39 İŞLETMEYE İŞ GÜVENLİĞİ ÖDÜLÜ

MESS üyesi şirketlerde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik geliştirilen projeler arasında başarılı olan ekiplere 7 kategoride 39 ödül verildi. Dijital iş sağlığı ve güvenliği kategorisinde Arçelik, Bütünsel Sağlık ile Hayata Değer Katanlar kategorisinde Beltan Titreşim Elemanları AŞ, Eğitim ve İletişimde Yenilikçiler kategorisinde Copa Isı Sistemleri AŞ, Tesis Trafik ve Sürüş Güvenliğine Odaklananlar kategorisinde BSH Ev Aletleri AŞ, "Davranış Odaklılar” kategorisinde Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ birinci oldu.

Törende, "İSG Özel Ödülü" ve "İSG Elçileri" kategorilerinde ise 24 ayrı işletmeye ödül verildi.