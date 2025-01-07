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        Haberler Sağlık TİTCK, bir firmaya ait mide balonu sistemi uygulanmasını tedbir amaçlı durdurdu | Sağlık Haberleri

        TİTCK, bir firmaya ait mide balonu sistemi uygulanmasını tedbir amaçlı durdurdu

        Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), bir firmaya ait mide balonu sistemi uygulamasını durdurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 17:08 Güncelleme: 07.01.2025 - 17:10
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        Sağlık Bakanlığı'ndan 'mide balonu' açıklaması
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        TİTCK tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, 2 Ocak’ta yapılan duyuruda, bir firmaya ait mide balonu sisteminin tüm barkodlarının AB Komisyonu tarafından nihai karar verilene kadar tedbir amaçlı olarak piyasaya arzının, piyasada bulundurulmasının, önerilmesinin veya teşhir edilmesinin durdurulmasına; ayrıca ürünün TİTCK Ürün Takip Sistemi’ndeki ürün hareketlerinin de kısıtlanmasına karar verildiği hatırlatıldı.

        Öte yandan açıklamada, Fransa’nın söz konusu ürünün uygun olmayan şartlarda takılması sonucu hastalarda risk oluşturabileceği görüşünden hareketle bu firmaya ait mide balonu sisteminin ülkede uygulanmasını yasakladığı kaydedilerek, ürünün tüm Avrupa’da yasaklanması talebiyle AB Komisyonu’na başvurduğunun altı çizildi.

        Açıklamada, mide balonu sisteminin TİTCK tarafından AB Komisyonu’ndan çıkacak karar sürecince Türkiye’de uygulanmasının durdurulduğu belirtildi.

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