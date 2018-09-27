Tiyatro oyunu görmemiş çocuk kalmayacak!

15 yıl önce kurulan Zorlu Çocuk Tiyatrosu, 2003’ten bu yana 800 binden fazla çocuğu tiyatroyla tanıştırdı. ‘Tiyatro oyunu görmemiş çocuk kalmasın’ mottosuyla yoluna devam eden çocuk tiyatrosu, yeni sezonunda 104 oyun sahnelemesi ile minik tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni sezondaki ilk oyunlar 13, 14 ve 28 Ekim tarihlerinde Karton Şehir olacak. 3 Kasım’da ise yeni oyunu Hayal Çalan Cadı’yı izleyicisiyle buluşturacak.

Çocukların hayal gücünü harekete geçirmek amacıyla düzenlenen ‘Bir Hayal Bir Oyun Yarışması’ndan ortaya çıkan temsilleri de programına dahil eden Zorlu Çocuk Tiyatrosu, bu sezonda da yeni oyunu Hayal Çalan Cadı’yı sahnelemeye başlıyor. Kumpanyanın tüm temsilleri, kostüm, dekor ve prodüksiyon kalitesiyle sizleyenleri kendine hayran bırakıyor.

ANADOLU'DA 12 ŞEHİR GEZECEKLER

15-16 Ekim 2018 tarihinde, ilk kez sezon içinde Anadolu’da temsillerine başlayacak Zorlu Çocuk Tiyatrosu’nun gerçekleşecek tüm Anadolu temsilleri ücretsiz yapılacak. Anadolu’daki çocuklarla 12 şehirde buluşacak tiyatro, bu turnenin desteğini Zorlu Çocuk Tiyatrosu gösterimlerinin bilet geliriyle karşılayacak.

İstanbul’daki temsiller için alınan her bilet, Anadolu’daki bir çocuğun tiyatroya gitmesine vesile olacak. 15. Yaşını, devam edeceği Anadolu turnesiyle kutlayan tiyatro 50 İstanbul temsili, 50 Anadolu temsiliyle sezonunu tamamlayacak.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE İŞ BİRLİĞİ

Bir yandan Zorlu Çocuk Tiyatrosu’nun İstanbul’daki tüm temsillerinde 150’şer adet bilet, her ay farklı bir sivil toplum kuruluşu ile paylaşılarak, gerek İstanbul’da gerekse Türkiye genelinde çocuklara renkli bir dünyanın kapıları aralanacak.

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