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TNT Kargo cumartesi günü açık mı? TNT Kargo saat kaçta açılıyor, kapanıyor? TNT Kargo alım dağıtım saatleri

TNT Kargo ile kargo işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar TNT Kargo çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, TNT Kargo cumartesi günü açık mı? TNT Kargo saat kaçta açılıyor ve saat kaçta kapanıyor? İşte tüm merak edilenler...

TNT Kargo

Taşımacılıkta dünya devi olan FedEx Express ve TNT Kargo’nun Express bölümü birleşerek kargo Taşımacılığını daha kaliteli hale getirerek çok daha üst seviyelere çıkarmayı planlıyorlar. TNT Kargo’nun Kargo Taşımacılığı ile ilgili bilmek istediğiniz tüm detayları sizler için derledik.

TNT KARGO NEDİR?

Hollanda merkezli bir şirket olan TNT kargo, 2015 yılında, taşımacılık sektöründe dünya devlerinden olan Amerikalı kargo şirketi FedEX TNT Express’in bünyesine girmiştir. TNT Kargo, ilk olarak TNT ekspress olarak 1946 yılında Avusturalya’da kuruldu. Sonrasında daha da gelişerek genel merkezi Hollanda’ya çekildi. TNT ekspress olarak bir kolu da Türkiye’de olan TNT Kargonun Türkiye’de 45 Şubesi bulunmaktadır. Son 50 yıl içerisinde tüm dünyada geniş bir hava ve karayolu ağını yöneten Global bir şirket haline geldi.

TNT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

TNT Kargo hafta içi 08:00 ile 18:00 saatleri arasında hizmet verirken cumartesi günleri de yine09:00 ile 18:00 arası hizmet vermekte ve Pazar günü tüm kargo şirketleri gibi kapalıdır.

TNT KARGO ÖĞLEN SAATLERİNDE HİZMET VERİYOR MU?

Türkiye genelinde bulunan 45 şubesinde öğlen saatlerinde de hizmet vermeye devam etmektedir.

TNT KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?

TNT Kargo, cumartesi günü 09:00 ile 18:00 saatleri arasında faaliyetini sürdürürken Pazar günü ise kapalıdır.

KARGO ALIMI SAAT KAÇA KADAR YAPILIYOR?

Hafta içi kargo alımını 08:30 ile 17:30 saatleri arasında gerçekleştiren TNT Kargo Cumartesi günü ise 09:00 ile 17:00 saatleri arasında gerçekleştirmektedir.

KARGO DAĞITIMI SAAT KAÇA KADAR YAPILIYOR?

TNT Kargo hafta içi kargo dağıtımını 09:00 ile 18:00 saatleri arasında gerçekleştirirken Cumartesi günü ise 09:00 ile 17:00 saatleri arasında gerçekleştirmektedir.

TNT KARGONUN EN YAKIN VE EN UZAK MESAFEYE TESLİM SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR?

TNT Kargo Türkiye genelinde, standart şartlarda kargonun çıktığı şubeye şubenin bulunduğu şehirde dâhil olmak üzere en yakın şehirlere kargonun şubeden çıktığı günden sonraki 1 iş gününde teslim edilirken en uzak şehirlere ise 2. İş gününden sonra teslim edilir. TNT Kargo, özel durumlarda ek ücretler ile kargonuzun daha çabuk gitmesini sağlayacak imkânlara da sahiptir.

GELEN KARGOYU MÜŞTERİNİN TESLİM ALAMADIĞI DURUMLARDA ŞUBEDE KAÇ GÜN BEKLETİLİR?

Gelen kargonun herhangi bir sebeple teslim edilememesi halinde yada alıcının veya göndericinin herhangi bir teslim talebi olmamış ise 3 iş günü bitiminde kargo göndericiye iade edilir.

KARGO TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Şubede kargoya kesilen fatura numarası yada kargo takip numarası ile isterseniz TNT Kargo’nun resmi internet sayfasından, isterseniz de kargoyu gönderen ya da alan şubeleri arayarak kargonun son durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.

HANGİ KARGOLAR SİGORTA KAPSAMINA GİRER?

Tüm gönderimlerinizi ek bir ücret karşılığında TNT Kargo’ya sigortalatmış olursunuz.

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