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Kahramanmaraş depreminin ardından bölgeye yardım için çalışmaları başlatan TOBB, acil yardımları görüşmek için toplantı düzenledi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu: Ülkemizi sarsan deprem felaketi sonrası yapılacak acil yardımları görüşmek üzere, işçi, işveren, memur, esnaf ve üreticileri temsil eden sivil toplum kuruluşları olarak bir araya geldik. Camialarımızı harekete geçirerek yardımları deprem bölgesine en hızlı şekilde ulaştıracağız.

— Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) February 6, 2023