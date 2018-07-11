Yeni sezon öncesi ilk transferi ABD'li Demonte Harper'i kadrosuna dahil ederek gerçekleştiren TOFAŞ, ikinci transferini de kısa forvet ve uzun forvet pozisyonlarında görev yapan Kyle Weems'i alarak yaptı.

Son iki sezonda Beşiktaş Sompo Japan forması giyen 1,98 metre boyundaki ABD'li basketbolcuyla resmi sözleşmenin imzalandığı bildirildi.