Tofaş'tan 256 milyon Euro'luk yatırım kararı

Tofaş’ın, Stellantis Türkiye paylarının devralması işlemine Rekabet Kurulu tarafından izin verilmesi ile birlikte, Tofaş'tan yeni bir yatırım haberi geldi.

Yapılan açıklamaya göre, Tofaş’ta, çoklu enerji platformunda hayata geçirilmesi öngörülen yeni hafif araç projesinin 256 milyon Euro’luk yatırımla, 2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren devreye alınması ve ihracatın MEA (Orta Doğu ve Afrika) ülkelerine gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi Haberi Görüntüle

İhracata yönelik demonte araçlar dahil, yıllık 150 bin adet araç üretim kapasitesine sahip olacak projeye ilişkin sözleşmenin, kısa süre içerisinde imzalanması hedefleniyor.

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Tofaş yeni dönemde Türkiye’de distribütörlüğünü üstlendiği Alfa Romeo, FIAT, Jeep ve Maserati markalarına ilave olarak, Citroën, DS Automobiles, Opel ve Peugeot markalarının da distribütörlüğünü de üstlenecek.

'YARATILAN KATMA DEĞER DAHA İLERİYE TAŞINACAK'

Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, otomotiv sektörünü stratejik önemde gördüklerini, bu anlayışla sektöre yaptıkları yatırımları sürdürdüklerini vurguladı.

Yenigün, "Şimdi de işlemin tamamlanmasını takiben, topluluğumuzun ve ortağımız Stellantis’in ülkemize duyduğu güvenin yansıması olan iki önemli atılımı hayata geçiriyoruz. Aynı zamanda Stellantis ile uyumlu iş birliğimizin yeni bir döneme girdiğini de simgeleyen bu güçlü adımlarla Tofaş, ülke ekonomimiz, otomotiv sektörü ve paydaşlarımız için yarattığı katma değeri daha da ileriye taşıyacak. Endüstriyel ve ticari alanlarda yarım asrı aşkın deneyimi bulunan şirketimiz, bu stratejik hamlelerle hedeflerini büyütecek" diye konuştu. Stellantis MEA COO’su Samir Cherfan da yaptığı değerlendirmede; "Türkiye, Stellantis’in Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde lider olma yönündeki planımız kapsamındaki liderlik hedefimize ulaşmamızda önemli bir rol oynayacak. Koç Holding ile uzun yıllara ve güvene dayalı iş birliğimizde yeni bir döneme adım atmanın heyecanını yaşıyoruz. Tüm markalarımızın bir araya geldiği yeni organizasyonumuz ile ekiplerimizin Türkiye’deki müşterilerimize en iyi ürün ve hizmetleri sunacağına güveniyorum" dedi. TÜRKİYE'DE GELİŞTİRİLEN UYGULAMA STELLANTIS MARKALARINDA DA KULLANILACAK Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ise, "Rekabet Kurulu’nun pay devri iznini onaylamasının, iş birliğimize, ülkemize, otomotiv sektörüne, çalışanlarımıza ve müşterilerimize olumlu etki edeceğine inanıyoruz. İşlemin tamamlanmasıyla birlikte Müşterilerimize daha kapsamlı hizmet ve daha geniş bir ürün gamı, daha yüksek değer sunacağız. Sektördeki konumumuz güçlenirken, çalışanlarımız için de yeni ve heyecan verici fırsatlar yaratacağımıza inanıyoruz. Bu kapsamda öncelikle Tofaş mühendisleri ve Türk Start-uplar tarafından geliştirilen Connect uygulamamızı Alfa Romeo ve Jeep modellerimizden sonra diğer Stellantis markalarının da kullanımına açacağız. Tüm Stellantis markalarının Tofaş çatısı altında bir araya gelmesiyle önemli bir sinerji ve verimlilik yaratılacak. Yeni hafif araç projesi ile Tofaş’ın üretim ve ihracatı artacak. Tofaş’ın, bu önemli adımlarla artacak gücü, sektörün ilerlemesi için de kaldıraç olacak" dedi.