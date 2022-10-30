Konseptten üretime neler değişti?

Yerli otomobil Togg, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görkemli bir tören ile banttan indirildi.

Gemlik'te yer alan Togg fabrikasında gerçekleştirilen törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı üretilen ilk otomobil Anadolu Kırmızı renginde oldu.

Aralık 2019'da konsept modellerini sergileyen Togg, 29 Ekim'de ise üretime otomobillerinin üretime hazır versiyonlarını ilk kez Türkiye'ye göstermiş oldu. Böylece, kullanıcıların otomobilin satışa çıkacağı Mart ayında ne gibi özelliklere sahip olabileceği de netlik kazandı.

DIŞ TASARIMDAKİ DEĞİŞİKLİKLER SINIRLI

Togg'un ilk modeli olan C segment SUV'un dış tasarımından başlayacak olursak, otomobilin ön farlarının 2019'da sergilenen konsept modele göre daha farklı olarak tasarlandığı dikkat çekiyor. Ayrıca arka stop grubundaki ledlerin de daha belirgin hale getirildiği görülüyor.

Otomobile eklenen cam tavan da, bir diğer yenilik olarak göze çarpıyor.

Dış tasarım olarak konsept otomobil ile çok büyük oranda aynı kalan üretim versiyonun, iç mekanında ise bir takım yeni detaylar yer alıyor.

En başta yeni bir direksiyon simidine yer verilen araçta, bu direksiyon üzerindeki dokunmatik kumandalardan aracın multimedya sistemi ve hız sabitleme gibi fonksiyonları kontrol edilebiliyor.

EKRANLARA YENİ ARAYÜZ

Öte yandan, aracın kabinin boydan boya saran dijital ekranlarda kullanılan arayüzlerin de yenilendiği anlaşılıyor.

Bu kapsamda, 2019'daki konsept otomobilden farklı olarak yeni tasarıma sahip dijital gösterge tablosu araçta yer alırken, yolcu tarafındaki ekranların kullanım alanının da artırıldığı dikkat çekiyor.