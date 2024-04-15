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        2 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı

        TOKAT'ta bayramın birinci günü iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı, anne ve oğlunun hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı kazaya ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 21:16 Güncelleme: 15.04.2024 - 21:20
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        2 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
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        TOKAT'ta bayramın birinci günü iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı, anne ve oğlunun hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı kazaya ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaza 10 Nisan Çarşamba günü Tokat-Niksar karayolu Yağmurlu köyü mevkisinde meydana geldi. Selcan Altay yönetimindeki 60 AAP 108 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ferhat Çakmak yönetimindeki 60 ADR 167 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nazife Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan 8 yaralıdan Ferhat Çakmak da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin olay yeri yakınında bulunan bir inşaatın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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