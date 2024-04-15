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        Tokat'ta ilkokul öğrencileri kadın servis şoförüne emanet

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki İlknur Begüm Karaca, öğrenci servisi sürücülüğü yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 11:09 Güncelleme: 15.04.2024 - 11:09
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        Tokat'ta ilkokul öğrencileri kadın servis şoförüne emanet
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        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki İlknur Begüm Karaca, öğrenci servisi sürücülüğü yapıyor.

        Ailesiyle 14 yaşındayken Almanya'ya taşınan ve 15 yıl orada yaşayan Karaca, 2010'da evlenip Tokat'ın Turhal ilçesine yerleşti.

        Geçen yıl servis şoförlüğü yapmaya karar veren Karaca, gerekli belgeleri aldıktan sonra bir firmada ilkokul öğrencilerini taşımaya başladı.

        İlknur Begüm Karaca, AA muhabirine, şoförlüğü çocukluktan bu yana çok sevdiğini söyledi.

        Yıllarca Almanya'da yaşadığını belirten Karaca, "Bu mesleğe Almanya'da başladım. Orada da yaptım. Türkiye'ye yerleşince burada da servisçiliği yapmak istedim. Gerekli belgeleri aldıktan sonra servis şoförlüğünü yapıyorum." dedi.

        Servis şoförlüğünün kendine güvendikten sonra zor olmadığına işaret eden Karaca, "Çocuklarla beraber olmayı seviyorum. Trafikte kendimi rahat hissediyorum. Almanya'da da 7 sene yaptım." ifadesini kullandı.

        - "Bu işi yapacak kadınları da cesaretlendiriyor"

        Servis firmasının sahibi Mehmet Koç da araçlarında çalışacak şoför aradıklarını, bu dönemde Karaca ile tanıştıklarını anlattı.

        Karaca'nın kendilerine servis şoförlüğü yapmak istediğini söylediğini belirten Koç, şunları kaydetti:

        "Begüm hanım, 'Araba sürmeyi seviyorum' dedi. Biz ilk başta tereddüt ettik çünkü çalışan şoförlerimiz hep erkekti. Servise bindi, biz de yanına bindik. Birkaç gün denedik. Sürüşü, dikkati olsun, yapabileceğine inandık. Çoğu şoförden de güzel araba sürdüğünü keşfettik. Güzel araba kullanıyor. Öğrencilerle ilgileniyor. Bizim için de önemli olan öğrencilerin güvenli biçimde evlerinden okullarına, okullarından evlerine gidebilmeleri. Kendisi bunu gayet iyi başarıyor. Onun için Begüm ablayla devam ediyoruz. Bu işi yapacak kadınları da cesaretlendiriyor. Begüm abladan memnunuz."

        Öğrencilerden Anıl Türk ise Karaca'nın çok iyi araç kullandığını, kendisinden çok memnun olduklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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