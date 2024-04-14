Erbaaspor - Ağrı 1970 Spor: 2-3
STAT:İlçeHAKEMLER: Berkay Ağış, Merve Turan, Semih KocamanERBAASPOR: Onur - İbrahim Konuksever (Dk.
STAT:İlçe
HAKEMLER: Berkay Ağış, Merve Turan, Semih Kocaman
ERBAASPOR: Onur - İbrahim Konuksever (Dk. 74 Birkan), Erdi, Çağrı (Dk. 70 Tahsin), Mehmet Tosun (Dk. 46 Hüseyin Çolak), Aykut Sarıdoğan, İbrahim Kaya, Alperen Doğan, Emirhan, Erçin, Oğulcan (Dk. 87 İlker)
AĞRI 1970 SPOR: Suphi - Mahmut, Emre, Ahmet Mümin, Alparslan (Dk. 87 Sertan), Taner, Oğuzhan (Dk.46 Osman), Ahmet Emre Kartal, Eray (Dk. 81 Furkan), Hüseyin, Efe (Dk. 90+3 Burak)
GOLLER: Dk. 45+3 İbrahim Kaya, Dk. 90+5 Birkan (Erbaapsor) - Dk. 49 (P) Emre, Dk. 53 Osman, Dk. 67 Efe (Ağrı 1970 Spor)
SARI KARTLAR: Çağrı, Erdi, Tahsin, Hüseyin Çolak, Oğulcan, İbrahim Kaya, Birkan (Erbaaspor), Oğuzhan, Eray, Hüseyin Bektaş (Ağrı 1970 Spor)
TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup karşılaşmasında Erbaaspor sahasında ağırladığı Ağrı 1970 Spor’a 3-2 mağlup oldu.
45+3’üncü dakikada sol kanattan atak geliştiren Erbaaspor’da ceza sahası dışında topla buluşan İbrahim Kaya’nın sert şutu filelerle buluştu: 1-0.
49’uncu dakikada gelişen Ağrı 1970 Spor atağında ceza sahası içinde Erbaasporlu Erçin’in Osman’a yaptığı sert hareket sonrası karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Emre’nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.
53’üncü dakikada sol kanattan Hüseyin Bektaş’ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Osman’ın kafa vuruşu filelerle buluştu: 1-2.
67’inci dakikada gelişen Ağrı 1970 Spor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Efe’nin sert şutunda top ağlara gitti: 1-3.
90+5’inci dakikada soldan korner kullanan İbrahim Kaya’nın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Birkan’ın şutu filelerle buluştu: 2-3.
Karşılaşmayı konuk ekip 3-2 kazandı.
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