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        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 19:14 Güncelleme: 13.04.2024 - 19:14
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        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Ahmet Ş. idaresindeki 70 EY 334 plakalı otomobil, Küçükbağlar köyü yakınlarında İbrahim Ç'nin kullandığı 60 EG 063 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki Feyza Ş. ve Muhammet Salih Ş. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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