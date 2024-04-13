Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ahmet Ş. idaresindeki 70 EY 334 plakalı otomobil, Küçükbağlar köyü yakınlarında İbrahim Ç'nin kullandığı 60 EG 063 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Feyza Ş. ve Muhammet Salih Ş. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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