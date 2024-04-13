Tokat'ta kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi

Tokat'ta 10 Nisan'da, Ferhat Çakmak yönetimindeki otomobil ile Selcen A. idaresindeki otomobilin çarpıştığı kazada Nazife Çakmak olay yerinde, Ferhat Çakmak da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

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