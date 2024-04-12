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        Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi

        Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap ev yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 10:25 Güncelleme: 12.04.2024 - 10:25
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        Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi
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        Tokat’ın Niksar ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap ev yandı.

        İlçeye bağlı Yazıcık beldesinde Çağlar Kadak'a ait ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri gören köylüler, Yazıcık ve Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 50 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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