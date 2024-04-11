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        Tokat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Tokat'ın Zile ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 00:47 Güncelleme: 11.04.2024 - 00:47
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        Tokat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Zile ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Cengiz G. idaresindeki 06 FE 9403 plakalı otomobil, Zile-Turhal kara yolunun 2. kilometresinde Batuhan G. yönetimindeki 34 AG 9652 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Sürücü Cengiz G'nin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, Batuhan G. ile otomobilde bulunan Hacer, Bülent, Semanur ve Yusuf G. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Zile ve Turhal'daki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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