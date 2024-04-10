Tokat'ta çıkan yangında otomobilde hasar oluştu
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Bengiler Mahallesi'nde park halindeki 58 AC 060 plakalı otomobilde yangın çıktı.
Yangını görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.
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