Tokat'ta samanlık yangını zarara neden oldu
Tokat'ın Niksar ilçesi çıkan yangında samanlık kullanılmaz hale geldi.
Tokat'ın Niksar ilçesi çıkan yangında samanlık kullanılmaz hale geldi.
Serenli beldesi Beyazıt Mahallesi'nde Osman ve Salim Şahin'e ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında samanlık kullanılmaz hale geldi.
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