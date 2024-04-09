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        Tokat'ta samanlık yangını zarara neden oldu

        Tokat'ın Niksar ilçesi çıkan yangında samanlık kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 18:50 Güncelleme: 09.04.2024 - 18:50
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        Tokat'ta samanlık yangını zarara neden oldu
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        Tokat'ın Niksar ilçesi çıkan yangında samanlık kullanılmaz hale geldi.

        Serenli beldesi Beyazıt Mahallesi'nde Osman ve Salim Şahin'e ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında samanlık kullanılmaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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