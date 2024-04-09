Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokatlı kadınlar bayram öncesi çiğli gömbesi mesaisi yapıyor

        Tokat'ın Artova ilçesinde bir araya gelen kadınlar, Ramazan Bayramı öncesi fırınlarda ilçeye özgü çiğli gömbesi hazırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 12:22 Güncelleme: 09.04.2024 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokatlı kadınlar bayram öncesi çiğli gömbesi mesaisi yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Artova ilçesinde bir araya gelen kadınlar, Ramazan Bayramı öncesi fırınlarda ilçeye özgü çiğli gömbesi hazırlıyor.

        Artova Belediye Başkanı Ali Güner, AA muhabirine, çiğli gömbesinin ilçelerine özgü bir ekmek türü olduğunu söyledi.

        Artova Kadın Girişimcileri Kooperatifi üyelerinin bir araya gelerek Artova'nın çiğli gömbesini yapıp ilçe dışında yaşayanlara da gönderdiklerini anlatan Güner, "İlçe dışındaki vatandaşlarımız bunu tüketerek Artova'ya özlemlerini gidermiş oluyorlar. Çiğli gömbesinde kaymak ve yoğurt kullanıyoruz. Odun ateşinde pişiyor. Bunu her bayramda yapıyoruz. Kahvaltılarda ve yemeklerde tüketiyoruz." dedi.

        Kooperatif Başkanı Banu Erözdemir de bayramlarda yöresel ürünleri olan çiğli gömbesini yaptıklarını dile getirerek, "Ürettiğimiz ürünleri internet üzerinden satıyoruz. Artova'dan taşınmış, gömbenin tadını bilenlere buradan göndermeye gayret ediyoruz. Bayram öncesi bin gömbe pişirdik, gönderdik. Siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz. 4 kadın olarak üretim yaptık. Gömbemizin tanesi 60 lira." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 2 kişi ölmüştü! Kanlı düello kamerada!
        İstanbul'da 2 kişi ölmüştü! Kanlı düello kamerada!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Pitbull saldırısında yaralandı! 28 dikiş atıldı
        Pitbull saldırısında yaralandı! 28 dikiş atıldı
        Ronaldo çılgına döndü!
        Ronaldo çılgına döndü!
        Havalar ısındı, zamanı geldi! Bu hatalara düşmeyin...
        Havalar ısındı, zamanı geldi! Bu hatalara düşmeyin...
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Aralarında doktorlar da var! 200 liralık kiti 20 bin TL'ye satmışlar!
        Aralarında doktorlar da var! 200 liralık kiti 20 bin TL'ye satmışlar!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Lahmacun tartışması iş yerine yaylım ateşiyle bitti!
        Lahmacun tartışması iş yerine yaylım ateşiyle bitti!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Bayramı sağlıklı geçirmek için 5 önemli kural!
        Bayramı sağlıklı geçirmek için 5 önemli kural!
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Havaalanında yakalandılar
        Havaalanında yakalandılar
        Türk filmleri düşüşte
        Türk filmleri düşüşte
        İngiltere'de polis, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle de mülakat yapmaya başladı
        İngiltere'de polis, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle de mülakat yapmaya başladı
        Obruk riski taşıyan 16 kent açıklandı!
        Obruk riski taşıyan 16 kent açıklandı!
        Anne, baba ve çocuğu öldürüp yakmıştı! Caniyle ilgili sıcak gelişme!
        Anne, baba ve çocuğu öldürüp yakmıştı! Caniyle ilgili sıcak gelişme!
        5 bölge için sağanak uyarısı!
        5 bölge için sağanak uyarısı!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümü kutlandı
        Tokat'ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümü kutlandı
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'tan CHP'li belediyelere ziyaret
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'tan CHP'li belediyelere ziyaret
        CHP'li Karabat: Atatürk'ün kurduğu partiyi tekrar iktidar yapmak istiyoruz
        CHP'li Karabat: Atatürk'ün kurduğu partiyi tekrar iktidar yapmak istiyoruz
        Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümünde Tokat polisinden kli...
        Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümünde Tokat polisinden kli...
        Niksar Belediye Başkanı Tepebaşı'dan "çiçek göndermeyin aşevine bağış yapın...
        Niksar Belediye Başkanı Tepebaşı'dan "çiçek göndermeyin aşevine bağış yapın...
        Tokat'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Tokat'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı