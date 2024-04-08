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        Niksar Belediye Başkanı Tepebaşı'dan "çiçek göndermeyin aşevine bağış yapın" önerisi

        Niksar Belediye Başkanı seçilen Semih Tepebaşı, tebrik için çiçek çikolata veya çeşitli hediyeler yerine aşevine bağış yapılmasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 10:53 Güncelleme: 08.04.2024 - 10:53
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        Niksar Belediye Başkanı Tepebaşı'dan "çiçek göndermeyin aşevine bağış yapın" önerisi
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        Niksar Belediye Başkanı seçilen Semih Tepebaşı, tebrik için çiçek çikolata veya çeşitli hediyeler yerine aşevine bağış yapılmasını istedi.

        Tepebaşı, yaptığı açıklamada, kendisini destekleyen Niksarlılara teşekkür etti.

        Kendisini tebrik etmek isteyenlerden bir istekte bulunan Tepebaşı, "Tebrik ziyaretleriniz kapsamında çiçek, çikolata veya çeşitli hediyeler getirmek yerine günlük 600 ihtiyaçlı ailenin yemek yediği Niksar Belediye Başkanlığı Aşevi başta olmak üzere, Mehmetçik Vakfı ve AFAD'a Niksar Belediyesi adına bağışta bulunmanız beni ziyadesiyle memnun edecektir. Bağışlayın yüreklere ulaşsın Niksarlı yardımseverdir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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