Niksar'da şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Gündüz için mevlit okutuldu
Tokat'ın Niksar ilçesinde, Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 28 Mart 2023'te şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz için mevlit okutuldu.
Tokat'ın Niksar ilçesinde, Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 28 Mart 2023'te şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz için mevlit okutuldu.
Şehidin Günlüce köyündeki baba evinde düzenlenen mevlitte tüm şehitler için dua edildi.
Dua sonrası katılımcılara yemek ikram edildi.
Mevlide Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, İlçe Müftüsü İlhami Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gökhan İnce, İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel, AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer, Niksar İlçe Başkanı Akif Karataş ile vatandaşlar katıldı.
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