Tokat'ta, nesli tehlikede olan vaşak fotokapana yansıdı
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, fotokapanla görüntülendi.
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, fotokapanla görüntülendi.
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak Tokat’ta fotokapanla görüntülendi. Vaşak, yaban hayatı araştırmaları yapan Kenan Kesmez'in Canik Dağı eteklerine araştırmalarına yardımcı olması için kurduğu fotokapan sistemine yansıdı. Sisteminin kurulu olduğu bölgeye gelen vaşak, kameralar tarafından kaydedildi. Ormanda dolaşan vaşak, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.
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