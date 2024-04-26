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        Tokat'ta, nesli tehlikede olan vaşak fotokapana yansıdı

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, fotokapanla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 21:04 Güncelleme: 26.04.2024 - 21:06
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        Tokat'ta, nesli tehlikede olan vaşak fotokapana yansıdı
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        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, fotokapanla görüntülendi.

        Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak Tokat’ta fotokapanla görüntülendi. Vaşak, yaban hayatı araştırmaları yapan Kenan Kesmez'in Canik Dağı eteklerine araştırmalarına yardımcı olması için kurduğu fotokapan sistemine yansıdı. Sisteminin kurulu olduğu bölgeye gelen vaşak, kameralar tarafından kaydedildi. Ormanda dolaşan vaşak, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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