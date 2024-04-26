Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Z.T. idaresindeki 60 TG 271 plakalı otomobil, Musapınarı mevkisinde devrildi.
Sürücü ile araçta bulunan F.T, M.A.T, S.T. ve K.T. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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