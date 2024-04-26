Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Operasyonunda 17 parça halinde 100 gram sentetik uyuşturucu, 6,49 gram kubar esrar, 5 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 795 lira ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.