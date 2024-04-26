Almus Kaymakamı Çömen, eski belde belediye başkanlarına teşekkür belgesi verdi

Almus Kaymakamı Emre Çömen, eski belde belediye başkanlarına teşekkür belgesi sundu.

Çömen, eski Ataköy Belde Belediye Başkanı Servet Durmuş, eski Gölgeli Belde Belediye Başkanı İbrahim Karahan ve eski Kınık Belde Belediye Başkanı Güven Arslan'a hizmetleri anısına teşekkür belgesi verdi.

Çömen, "Kaymakamlığım döneminde 6 ay çalıştığım belediye başkanlarıma yaptıkları hizmetler ve uyumlu çalışmalarımız nedeniyle teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamlarında sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum." dedi.