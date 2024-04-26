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        Almus Kaymakamı Çömen, eski belde belediye başkanlarına teşekkür belgesi verdi

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, eski belde belediye başkanlarına teşekkür belgesi sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 15:38 Güncelleme: 26.04.2024 - 15:43
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        Almus Kaymakamı Çömen, eski belde belediye başkanlarına teşekkür belgesi verdi
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        Almus Kaymakamı Emre Çömen, eski belde belediye başkanlarına teşekkür belgesi sundu.

        Çömen, eski Ataköy Belde Belediye Başkanı Servet Durmuş, eski Gölgeli Belde Belediye Başkanı İbrahim Karahan ve eski Kınık Belde Belediye Başkanı Güven Arslan'a hizmetleri anısına teşekkür belgesi verdi.

        Çömen, "Kaymakamlığım döneminde 6 ay çalıştığım belediye başkanlarıma yaptıkları hizmetler ve uyumlu çalışmalarımız nedeniyle teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamlarında sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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