Çocuklarda göz sağlığı için "30" kuralı

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şerife Gülhan Konuk, "30 saniye kuralımız var. 30 dakikada bir 30 saniye 30 metre ileriye bakmak şeklinde." dedi.

Konuk, AA muhabirine, Kovid-19 salgını döneminde çocukların bilgisayar, telefon ve tabletlerle zaman geçirme süresinin arttığını söyledi.

Elektronik eşyalarla vakit geçirme oranının artmasının çocuklarda miyopi göz bozukluğunun ortaya çıkmasına neden olabileceğini dile getiren Konuk, "Göz bozukluğunda çocuk uzağı net göremiyor. Uzağa bakarken gözlerde kısma, bağ ağrısı, net görmediği için gözlerinde ovuşturma şikayetleri ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Ailelerin çocuklarını iyi gözlemlemesi gerektiğine işaret eden Konuk, şöyle devam etti:

"Çocuklar telefon, bilgisayar ve tabletlerle maalesef çok vakit geçiriyor, bunun kısıtlanması gerekiyor. Dışarıda güneş ışığında geçirdikleri vakitleri de artırmaları lazım. Çocuklarımızın elektronik aletleri gözlerine 30 santimetreden yakın tutmalarını istemiyoruz. Ders çalışırken de bunu aralıklarla yapmalarını istiyoruz. 30 saniye kuralımız var. 30 dakikada bir, 30 saniye 30 metre ileriye bakmak şeklinde. Çocukların gözlerini dinlendirmeleri gerekiyor. Göz bozukluğunda tabii ki genetik faktörler de var ama bunun dışında çocuklarımızın temasını kısaltmamız, dışarıda vakit geçirmesini artırmamız gerekiyor."