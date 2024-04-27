Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Artova ve Zile'deki meslek yüksekokulu öğrencileri bir süre çevrim içi eğitim alacak

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremler sonrası yürütülen çalışmalar nedeniyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin (TOGÜ) Artova ve Zile ilçelerindeki meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrenciler bir süre dersleri çevrim içi alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 00:15 Güncelleme: 27.04.2024 - 00:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artova ve Zile'deki meslek yüksekokulu öğrencileri bir süre çevrim içi eğitim alacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremler sonrası yürütülen çalışmalar nedeniyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin (TOGÜ) Artova ve Zile ilçelerindeki meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrenciler bir süre dersleri çevrim içi alacak.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamada, 18 Nisan 2024 tarihinde Sulusaray merkez üslü gerçekleşen depremlerin ardından Artova ve Zile'de devam eden hasar tespit ve eğitim-öğretime hazırlık çalışmaları nedeniyle 29 Nisan ile 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında Artova ve Zile'deki akademik birimlerde uzaktan çevrim içi eğitime geçildiği bildirildi.

        Sınavların 18-19 Mayıs tarihlerinde planlandığı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray rekor üstüne rekor kırdı
        Galatasaray rekor üstüne rekor kırdı
        Arda Güler golünü attı!
        Arda Güler golünü attı!
        25 yaşındaki İlknur, hayata tutunamadı
        25 yaşındaki İlknur, hayata tutunamadı
        ABD'de Gazze protestoları devam ediyor
        ABD'de Gazze protestoları devam ediyor
        Sıcak sonuç
        Sıcak sonuç
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Aslan virajı döndü!
        Aslan virajı döndü!
        'Halsizlik' için gitti canından oldu
        'Halsizlik' için gitti canından oldu
        3. Charles göreve geri dönüyor
        3. Charles göreve geri dönüyor
        Yaşlı çifti ölüm ayırdı
        Yaşlı çifti ölüm ayırdı
        Stoltenberg'den Rusya'ya: Kabul edilemez
        Stoltenberg'den Rusya'ya: Kabul edilemez
        Marmara Denizi'nde bulunmuştu! Batuhan A gemisinin mürettebatı çıktı
        Marmara Denizi'nde bulunmuştu! Batuhan A gemisinin mürettebatı çıktı
        Türkiye yazın kavrulacak
        Türkiye yazın kavrulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta, nesli tehlikede olan vaşak fotokapana yansıdı
        Tokat'ta, nesli tehlikede olan vaşak fotokapana yansıdı
        Kazada ölen kurye Sefa'nın ailesinden otomobil sürücüsüne ev hapsi verilmes...
        Kazada ölen kurye Sefa'nın ailesinden otomobil sürücüsüne ev hapsi verilmes...
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Almus Kaymakamı Çömen, eski belde belediye başkanlarına teşekkür belgesi ve...
        Almus Kaymakamı Çömen, eski belde belediye başkanlarına teşekkür belgesi ve...
        Tokat'ta yağmur duası yapıldı
        Tokat'ta yağmur duası yapıldı