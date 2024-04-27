AK Parti'li Arslan: Tokat'ta deprem bölgesinde 349 ev ağır hasarlı tespit edildi

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, kentteki depremin ardından 3 ilçede yapılan hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Deprem bölgesinde 349 ev ağır hasarlı tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerimiz hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 4 bin binamızda hafif hasar var" dedi.

Sulusaray ilçesinde 18 Nisan'da büyüklükleri 4 ile 5.6 arasında değişen meydana gelen 4 deprem sonrası bölgede hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçe merkezleri ve köylerde, 28 ekip, ev ve iş yerlerini tek tek gezerek hasar tespit çalışması yaptı.