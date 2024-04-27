AK Parti'li Arslan: Tokat'ta deprem bölgesinde 349 ev ağır hasarlı tespit edildi
AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, kentteki depremin ardından 3 ilçede yapılan hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Deprem bölgesinde 349 ev ağır hasarlı tespit edildi.
AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, kentteki depremin ardından 3 ilçede yapılan hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Deprem bölgesinde 349 ev ağır hasarlı tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerimiz hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 4 bin binamızda hafif hasar var" dedi.
Sulusaray ilçesinde 18 Nisan'da büyüklükleri 4 ile 5.6 arasında değişen meydana gelen 4 deprem sonrası bölgede hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçe merkezleri ve köylerde, 28 ekip, ev ve iş yerlerini tek tek gezerek hasar tespit çalışması yaptı.
AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, hasar tespit çalışmalarının tamamladığını ifade ederek, "18 Nisan günü meydana gelen depremlerde 3 ilçemiz, 30 köyümüz ve 1 beldemiz etkilendi. Çok şükür can kaybımız yok. Maddi hasarla atlattık. Depremin hemen akabinde tüm kamu kurumlarımız olaya el koydu. Olay yerine giderek ilk çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1700'e yakın çadır dağıtımı yapıldı. Isıtıcılar dağıtıldı. 6 bine yakın battaniye dağıtımı yapıldı. Vatandaşımızı ihtiyacı ne ise her türlü çalışma yapıldı. Şu anda vatandaşlarımızın bir kısmı çadırlarda kalıyor. Şu anda hayat normale dönüyor. Deprem bölgesinde 349 ev ağır hasar tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerimiz hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 4 bin binamızda hafif hasar var. Hasar tespiti çalışmaları tamamen bitti" dedi.
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