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        AK Parti'li Arslan: Tokat'ta deprem bölgesinde 349 ev ağır hasarlı tespit edildi

        AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, kentteki depremin ardından 3 ilçede yapılan hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Deprem bölgesinde 349 ev ağır hasarlı tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 15:21 Güncelleme: 27.04.2024 - 15:25
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        AK Parti'li Arslan: Tokat'ta deprem bölgesinde 349 ev ağır hasarlı tespit edildi
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        AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, kentteki depremin ardından 3 ilçede yapılan hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Deprem bölgesinde 349 ev ağır hasarlı tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerimiz hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 4 bin binamızda hafif hasar var" dedi.

        Sulusaray ilçesinde 18 Nisan'da büyüklükleri 4 ile 5.6 arasında değişen meydana gelen 4 deprem sonrası bölgede hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçe merkezleri ve köylerde, 28 ekip, ev ve iş yerlerini tek tek gezerek hasar tespit çalışması yaptı.

        AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, hasar tespit çalışmalarının tamamladığını ifade ederek, "18 Nisan günü meydana gelen depremlerde 3 ilçemiz, 30 köyümüz ve 1 beldemiz etkilendi. Çok şükür can kaybımız yok. Maddi hasarla atlattık. Depremin hemen akabinde tüm kamu kurumlarımız olaya el koydu. Olay yerine giderek ilk çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1700'e yakın çadır dağıtımı yapıldı. Isıtıcılar dağıtıldı. 6 bine yakın battaniye dağıtımı yapıldı. Vatandaşımızı ihtiyacı ne ise her türlü çalışma yapıldı. Şu anda vatandaşlarımızın bir kısmı çadırlarda kalıyor. Şu anda hayat normale dönüyor. Deprem bölgesinde 349 ev ağır hasar tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerimiz hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 4 bin binamızda hafif hasar var. Hasar tespiti çalışmaları tamamen bitti" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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