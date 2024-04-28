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        Tokat'ta sema gösterisi yapıldı

        Tokat'taki Mevlevihane Vakıf Müzesi'nde sema gösterisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 22:35 Güncelleme: 28.04.2024 - 22:35
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        Tokat'ta sema gösterisi yapıldı
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        Tokat'taki Mevlevihane Vakıf Müzesi'nde sema gösterisi gerçekleştirildi.

        Müze bahçesinde, Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi organizesinde, Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği Sema Grubu tarafından sema gösterisi sunuldu.

        Grup üyelerinin yaklaşık bir saat süren gösterisini vatandaşlar ilgiyle izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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