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        Erbaaspor – Belediye Kütahyaspor: 1-0

        STAT:İlçeHAKEMLER: Onur Güneş, Ali Etlikçi, Batuhan TopçuERBAASPOR: Oğuzhan, Erdi, Çağrı, Tahsin (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 18:04 Güncelleme: 27.04.2024 - 18:10
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        Erbaaspor – Belediye Kütahyaspor: 1-0
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        STAT:İlçe

        HAKEMLER: Onur Güneş, Ali Etlikçi, Batuhan Topçu

        ERBAASPOR: Oğuzhan, Erdi, Çağrı, Tahsin (Dk. 78 Atalay), İlker(Dk. 75 İbrahim Kaya), Emirhan(Dk. 67 Aykut), Erçin, Birkan, Halit (Dk. 67 Bayduhan), Hüseyin (Dk. 67 Alperen), Berat

        BELEDİYE KÜTAHYASPOR: Taylan, Gökay(Dk. 82 Yekta), Feyyaz, Murat, İsmet, Uğur (Dk. 71 Samet), Haktan, Denizalp (Dk. 60 Burak), Muhammet (Dk. 61 Halil İbrahim Pekşen), Erol, Arda (Dk. 61 Eyüp)

        GOL: Dk. 84 (P) Aykut (Erbaaspor)

        SARI KARTLAR: Emirhan, Erçin (Erbaaspor), Haktan, Erol, Muhammet (Belediye Kütahyaspor)

        KIRMIZI KART: Uğur (Belediye Kütahyaspor)

        TFF 3’üncü Lig 3’üncü grubun son karşılaşmasında Erbaaspor, sahasında ağırladığı Belediye Kütahyaspor’u 1-0 mağlup ederek 57 puanla ligi 2’nci sırada tamamladı. Belediye Kütahyaspor ise 44 puanla ligi 6’ncı sırada tamamladı.

        71’inci dakikada Belediye Kütahyasporlu Uğur oyundan çıktıktan sonra hakemle yaşadığı diyalog sonrası yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.

        82’nci dakikada gelişen Erbaaspor atağında Belediye Kütahyasporlu İsmet’in ceza sahası içinde Erçin’e yaptığı sert hareket sonrası karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Aykut’un vuruşu filelerle buluştu.: 1-0

        Karşılaşma 1-0 sona erdi.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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