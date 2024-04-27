Erbaaspor – Belediye Kütahyaspor: 1-0
STAT:İlçeHAKEMLER: Onur Güneş, Ali Etlikçi, Batuhan TopçuERBAASPOR: Oğuzhan, Erdi, Çağrı, Tahsin (Dk.
STAT:İlçe
HAKEMLER: Onur Güneş, Ali Etlikçi, Batuhan Topçu
ERBAASPOR: Oğuzhan, Erdi, Çağrı, Tahsin (Dk. 78 Atalay), İlker(Dk. 75 İbrahim Kaya), Emirhan(Dk. 67 Aykut), Erçin, Birkan, Halit (Dk. 67 Bayduhan), Hüseyin (Dk. 67 Alperen), Berat
BELEDİYE KÜTAHYASPOR: Taylan, Gökay(Dk. 82 Yekta), Feyyaz, Murat, İsmet, Uğur (Dk. 71 Samet), Haktan, Denizalp (Dk. 60 Burak), Muhammet (Dk. 61 Halil İbrahim Pekşen), Erol, Arda (Dk. 61 Eyüp)
GOL: Dk. 84 (P) Aykut (Erbaaspor)
SARI KARTLAR: Emirhan, Erçin (Erbaaspor), Haktan, Erol, Muhammet (Belediye Kütahyaspor)
KIRMIZI KART: Uğur (Belediye Kütahyaspor)
TFF 3’üncü Lig 3’üncü grubun son karşılaşmasında Erbaaspor, sahasında ağırladığı Belediye Kütahyaspor’u 1-0 mağlup ederek 57 puanla ligi 2’nci sırada tamamladı. Belediye Kütahyaspor ise 44 puanla ligi 6’ncı sırada tamamladı.
71’inci dakikada Belediye Kütahyasporlu Uğur oyundan çıktıktan sonra hakemle yaşadığı diyalog sonrası yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.
82’nci dakikada gelişen Erbaaspor atağında Belediye Kütahyasporlu İsmet’in ceza sahası içinde Erçin’e yaptığı sert hareket sonrası karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Aykut’un vuruşu filelerle buluştu.: 1-0
Karşılaşma 1-0 sona erdi.
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