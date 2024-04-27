Erbaaspor – Belediye Kütahyaspor: 1-0

TFF 3’üncü Lig 3’üncü grubun son karşılaşmasında Erbaaspor, sahasında ağırladığı Belediye Kütahyaspor’u 1-0 mağlup ederek 57 puanla ligi 2’nci sırada tamamladı. Belediye Kütahyaspor ise 44 puanla ligi 6’ncı sırada tamamladı.

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