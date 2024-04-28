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        Tokat'ta kedi güzellik yarışması düzenlendi

        Tokat'ta, Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle kedi güzellik yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 17:39 Güncelleme: 28.04.2024 - 17:39
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        Tokat'ta kedi güzellik yarışması düzenlendi
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        Tokat'ta, Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle kedi güzellik yarışması düzenlendi.

        Tokat Veteriner Hekimler Odası bahçesinde, "süslü" ve "bakımlı" kategorilerinde yapılan yarışmada 28 kedi "podyuma" çıktı.

        Jüri üyeleri, yarışmaya katılan kedilerin göz, kulak, patileri ile vücutlarını inceledi.

        Bakımlı kategorisinde Feyza Gökçe'nin kedisi Şila, süslü kategorisinde ise Songül Elce'nin kedisi Salen birinci oldu.

        Yarışmada dereceye giren kedilere madalya takıldı.

        Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, yaptığı konuşmada, yarışmaya katılanlara teşekkür etti.

        Yarışmada kedisi bakımlı kategorisinde birinci olan Feyza Gökçe, AA muhabirine, kedisi "Şila" ile anısı olması için yarışmaya katıldığını söyledi.

        Gökçe, "Şila gönlümüzün de birincisi. Altı yıldır evimizde kedi besliyoruz. Başka hayvanlarımız da var. Kedimizin cinsi İran ve blue point karışımı. Üç yaşına girecek. Biraz stres oldu. Sinirli davranıyor. Kedimiz sürekli uyuyor. Çok uykucu bir kedi." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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