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        CHP'li Karabat: Atatürk'ün kurduğu partiyi tekrar iktidar yapmak istiyoruz

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Atatürk'ün kurduğu partiyi tekrardan Türkiye'de iktidar yapmak istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 17:56 Güncelleme: 08.04.2024 - 18:00
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        CHP'li Karabat: Atatürk'ün kurduğu partiyi tekrar iktidar yapmak istiyoruz
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Atatürk'ün kurduğu partiyi tekrardan Türkiye'de iktidar yapmak istiyoruz" dedi.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat bir dizi ziyaretlerden bulunmak üzere Tokat'a geldi. Karabat, CHP'den Turhal Belediye Başkanı seçilen Mehmet Erdem Ural'ı makamında ziyaret ederek, tebrik etti. Ziyaretlerinden dolayı Karabat'a teşekkür eden Ural, "CHP'nin yaklaşık 30 yıl önce emanet ettiği görevi bugün almak bize nasip oldu. Bu süreçte bize değer veren, değer katan, yanımızda yer alan Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne, dostlarımıza, ailemize sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

        Başkan Ural'ı tebrik eden Özgür Karabat ise "Turhal'la beraber birçok önemli yerde partimiz büyük başarılar elde etti. Ama biz bunu şöyle yorumluyoruz. Biz bir zafer kazandık diye düşünmüyoruz. Bizim kazanmamızı başkasının mağlubiyeti olarak düşünmüyoruz. Neticede bu demokratik bir yarış, vatandaş tercihte bulundu. Bize bir sorumluluk verdi. Bize Turhal'a emanet etti. İstanbul'u emanet etti. Ankara'yı emanet etti. Bunları bir emanet olarak kavrıyor ve düşünüyoruz. Daha önce 2019' da aslında bir büyüme süreci olmuştur. O zaman da İstanbul ve Ankara'yı kazanmıştık. Belli ki oradaki karnelerimiz iyiymiş ki bugün o karneye istinaden daha fazla güvendi vatandaş bize. Şimdi buralarda başarılı olarak, 'bu insanlara, bu partiye devleti emanet edebiliriz' dedirtmek istiyoruz. Atatürk'ün kurduğu partiyi tekrardan Türkiye'de iktidar yapmak istiyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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