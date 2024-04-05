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        Almus Kaymakamı Çömen, öğrencilerle iftar yaptı

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, orucunu öğrencilerle açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 18:56 Güncelleme: 05.04.2024 - 18:56
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        Almus Kaymakamı Çömen, öğrencilerle iftar yaptı
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        Almus Kaymakamı Emre Çömen, orucunu öğrencilerle açtı.

        Çömen, Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu'nda öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

        İftara İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Yıldız, öğrenciler ve daire amirleri katıldı.

        İftar sonrası okul personeli ve öğrencilerle sohbet eden Çömen, "Mübarek ramazan ayının artık son günlerine girmiş bulunmaktayız. Almus Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokuluna davetleri için teşekkür ederiz, iftarda değerli öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle bir araya gelerek ihtiyaç ve taleplerini dinledik." dedi.

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