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        Tokat'ta 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı

        Tokat'ta 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 13:30 Güncelleme: 05.04.2024 - 13:30
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        Tokat'ta 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı
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        Tokat'ta 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Adliye binasının bahçesinde düzenlenen programda Tokat Baro Başkanı Volkan Bozkurt, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, meslektaşlarının gününü kutlayarak, "Demokratik toplumun temel direği adalet, adalete erişimin güvencesi ise avukattır. Avukat yalnızca müvekkilinin değil, savunma hakkının temsilcisi ve hakkın savunucusudur. Avukat olmadan adil yargılanma olamaz. Adil yargılanma olmadan toplumsal barış ve güven tesis edilemez, hukukun üstünlüğü korunamaz. Savunma hakkının güvencesi olarak avukat, hukuk devletinin hayata geçirilmesini sağlar. Bizler, yüklendiğimiz bu onurlu görevin kutsallığına yakışır şekilde doğruluktan ayrılmadan yerine getirmenin çabası içerisindeyiz." dedi.

        Daha sonra günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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