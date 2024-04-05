Tokat'tan 15 ülkeye hayvan bakım makine ve ekipmanı ihraç ediliyor

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Turhal ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, ürettiği hayvan bakım ekipmanlarını Türkiye'nin yanı sıra 15 ülkeye de gönderiyor.

Firma sahibi Adem Ferhatoğlu, AA muhabirine, şirketlerini 1989 yılında babasının kurduğunu söyledi.

İlk dönemlerde pancar yükleme kepçesi ürettiklerini anlatan Ferhatoğlu, zamanla mermer kesme makinesi imalatına da yöneldiklerini belirtti.

Son yıllarda ise hayvancılık sektöründe bakım ekipmanlarına talep olduğunu görerek bu alana yoğunlaştıklarını anlatan Fertanoğlu, "Çiftlik ekipmanları, tırnak bakım üniteleri, soğutma sistemleri, yem karma ve yem hazırlama makineleri üretiyoruz. Ağırlıklı olarak yem karma ve çiftlik ekipmanlarında satışımız oluyor. Türkiye'nin birçok yerine makineleri ve ekipmanlarımızı gönderiyoruz." dedi.