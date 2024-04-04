Öğrencilerden Almus Kaymakamı Çömen'e ziyaret

Almus İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, yaklaşan Ramazan Bayramı vesilesiyle Almus Kaymakamı Emre Çömen’i ziyaret etti.

Öğrenciler Kaymakam Çömen'in Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Çömen, "Ramazan Bayramı toplumun birlik ve dayanışma duygularının pekiştiği, sevilen yakınlarla bir araya gelerek dostlukların ve aile bağlarının güçlendiği mübarek bir bayramdır. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala erkenden gelerek bizleri makamımızda ziyaret edip mutlu eden nezaketli davranan Almus İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize teşekkür ederiz." dedi.