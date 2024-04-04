Tokat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İ.Y. idaresindeki 60 T 1602 plakalı otomobil, Kültür Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde devrilerek elektrik direğine çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan H.G. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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