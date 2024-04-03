Erbaaspor – Darıca Gençlerbirliği: 2-1
STAT: Erbaa İlçeHAKEMLER: Muhammed Mehmetcan Söylemez, Ulaş Çelik, Ömer İnciERBAASPOR: Onur, İbrahim Konuksever, Erdi Bakırcı, (Dk.
STAT: Erbaa İlçe
HAKEMLER: Muhammed Mehmetcan Söylemez, Ulaş Çelik, Ömer İnci
ERBAASPOR: Onur, İbrahim Konuksever, Erdi Bakırcı, (Dk. 81 Oğulcan) Çağrı, Mehmet Tosun (Dk.86 Halit), İbrahim Kaya (Dk.89 Atalay), Alperen, Emirhan, Mahmut (Dk. 46 Hüseyin Çolak) Aykut, Berat (Dk. 81 Birkan)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Eren, Enes, Yunus Emre Alagöz (Dk. 81 Fırat), Hozan (Dk. 49 Yağız), Emre Özer (Dk. 58 Cafer), Ali Ekber, Cenk, Recep, Emre Nasuh (Dk. 81 Barış), Savaş Çakır (Dk. 81 Enes Kuşçu), Faik Kartal Duran
GOLLER: Dk. 56 ve 76 Alperen (Erbaaspor), Dk. 25 Savaş (Darıca Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Ali Ekber, Emre Özer, Faik (Darıca Gençlerbirliği)
TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup'ta 26'ncı hafta maçında Erbaaspor sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.
25’inci dakikada gelişen Darıca Gençlerbirliği atağında ceza sahası dışında topla buluşan Savaş’ın kaleye gönderdiği sert şut filelerle buluştu: 0-1.
İlk yarıyı Darıca Gençlerbirliği 1-0 önde tamamladı.
56’ncı dakikada gelişen Erbaaspor atağında savunmanın arkasına atılan topla buluşan Alperen kaleciyi geçip meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
76’ncı dakikada gelişen Erbaaspor atağında Mehmet Tosun’un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Alperen’in sert şutu filelerle buluştu: 2-1.
Karşılaşmayı Erbaaspor 2-1 kazandı.
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