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        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu mazbatasını aldı

        MHP'den Tokat Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, mazbatasını alarak göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 15:47 Güncelleme: 03.04.2024 - 15:47
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        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu mazbatasını aldı
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        MHP'den Tokat Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, mazbatasını alarak göreve başladı.

        Yazıcıoğlu'na mazbatasını, adliye binasında Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Tuğba Koyun ve İlçe Seçim Kurulu üyeleri verdi. Yazıcıoğlu daha sonra, partililerle belediye binasına giderek görevi Eyüp Eroğlu'ndan devraldı.

        Başkan Yazıcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.

        Eroğlu'na hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Yazıcıoğlu, babası merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun görev yaptığı Tokat Valiliği binasının tam karşısında yer alan Tokat Belediyesi binasında görev yapacağını belirterek, "İnşallah güzel hizmetler yapacağız. Başkanımı nezaketinden ötürü, bizimle olduğundan ötürü, 10 yıllık burada yapmış olduğu icraatlardan ötürü, hizmetinden ötürü, emeğinden ötürü gerçekten kutluyorum, tebrik ediyorum. Bizim ağabeyimizdir. Eyüp Bey'in getirdiği çıtayı biz de artırarak bu yolda ilerleyeceğiz." dedi.

        Vatandaşlara hitap ederek Tokatlıların gönlünde kalıcı olmak için çalışacağını dile getiren Yazıcıoğlu, "Buraya kadar geldiğiniz için bizi onurlandırdığınız için bizimle olduğunuz için Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. İnşallah bu beş yıl içerisinde çok güzel işler yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı ramazanlar." ifadelerini kullandı.

        Eroğlu da Yazıcıoğlu'nu tebrik ederek başarılar diledi.

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