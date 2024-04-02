Yeşilyurt Belediyesi bahar temizliği yaptı

Yeşilyurt Belediyesi, bahar aylarının gelmesiyle cadde ve sokaklarda bahar temizliği gerçekleştiriyor.

Yağan yağmur ve eriyen kar suyundan kalma çamur ve toz birikintileri, belediye fen işleri ekipleri tarafından başta Atatürk Caddesi olmak üzere diğer cadde ve sokaklarda itfaiye araçları ve ekipler tarafından suyla yıkanarak temizleniyor.

Ana caddeler suyla temizlenirken, kaldırımların da yıkandığı görüldü.