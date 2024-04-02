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        Yeşilyurt Belediyesi bahar temizliği yaptı

        Yeşilyurt Belediyesi, bahar aylarının gelmesiyle cadde ve sokaklarda bahar temizliği gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 14:32 Güncelleme: 02.04.2024 - 14:32
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        Yeşilyurt Belediyesi bahar temizliği yaptı
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        Yeşilyurt Belediyesi, bahar aylarının gelmesiyle cadde ve sokaklarda bahar temizliği gerçekleştiriyor.

        Yağan yağmur ve eriyen kar suyundan kalma çamur ve toz birikintileri, belediye fen işleri ekipleri tarafından başta Atatürk Caddesi olmak üzere diğer cadde ve sokaklarda itfaiye araçları ve ekipler tarafından suyla yıkanarak temizleniyor.

        Ana caddeler suyla temizlenirken, kaldırımların da yıkandığı görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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