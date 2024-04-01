Gürçeşme Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Çorak kazandı

Niksar İlçe Seçim Kurulunca hazırlanan birleştirme tutanağına göre 1604 seçmenin oy kullandığı beldede AK Parti'nin adayı Çorak 787, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Şevket Yücel ise 591 oy aldı.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Gürçeşme belde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Mehmet Çorak kazandı.

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