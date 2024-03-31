Tokat'ta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Koruluk köyünde, oy verme işlemi sonrası meydanda karşılaşan O.D. (32) ile H.A. (47), Y.A. 32) ve S.G. (44) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.D, bıçak ve taşla S.G. H.A. ve Y.A'yı yaraladı.
Yaralılar ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri O.D'yi gözaltına aldı.
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