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        Tokat'ta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 16:05 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:05
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        Tokat'ta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Koruluk köyünde, oy verme işlemi sonrası meydanda karşılaşan O.D. (32) ile H.A. (47), Y.A. 32) ve S.G. (44) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.D, bıçak ve taşla S.G. H.A. ve Y.A'yı yaraladı.

        Yaralılar ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri O.D'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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