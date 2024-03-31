Tokat'ta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.D, bıçak ve taşla S.G. H.A. ve Y.A'yı yaraladı.

İlçeye bağlı Koruluk köyünde, oy verme işlemi sonrası meydanda karşılaşan O.D. (32) ile H.A. (47), Y.A. 32) ve S.G. (44) arasında tartışma çıktı.

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