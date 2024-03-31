Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        seçim 2024 banner
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Sandık başına yöresel giysileriyle gittiler

        Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Karacaören köyünde yaşayan kadınlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına yöresel giysileriyle gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 14:12 Güncelleme: 31.03.2024 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sandık başına yöresel giysileriyle gittiler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Karacaören köyünde yaşayan kadınlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına yöresel giysileriyle gitti.

        Zile ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan, 207 seçmeni ve 3 muhtar adayı olan Karacaören köyünde yaşayan kadınlar, düğün, bayram gibi özel günlerde giydikleri "üç beş" adı verilen yöresel kıyafetle oy kullandı.

        Köylülerden Kezban Açıkkara, AA muhabirine, köylerinde kadınların özel günlerde yöresel kıyafetlerini giydiklerini söyledi. Açıkkara, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

        Akgül Atış da "Özel günlerimizde yöresel elbiselerimizi giyeriz. Oy vermeye bu kıyafetlerimizle gelmek istedik. Köyümüzde geleneklerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Bizden sonraki nesillere de göstermek istiyoruz. Çocuklarımıza giymelerini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

        Tokat genelinde 1859 sandıkta, 458 bin 261 kişi oy kullanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Ünlüler sandık başında
        Ünlüler sandık başında
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri

        Benzer Haberler

        Tokat'ta akrabalar arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaraland...
        Tokat'ta akrabalar arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaraland...
        Tokatlı çiftçi TKDK'nin hibe desteğinde 100 büyükbaş hayvanla besiciliğe ba...
        Tokatlı çiftçi TKDK'nin hibe desteğinde 100 büyükbaş hayvanla besiciliğe ba...
        Annesi ölen kuzu lokantanın maskotu oldu; biberonla besliyorlar
        Annesi ölen kuzu lokantanın maskotu oldu; biberonla besliyorlar
        Başçiftlik Belediyesi her gün 500 aileye iftarlık dağıtıyor
        Başçiftlik Belediyesi her gün 500 aileye iftarlık dağıtıyor
        Almus Kaymakamı Çömen, en çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi
        Almus Kaymakamı Çömen, en çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi
        Şarampole devrilen otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı
        Şarampole devrilen otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı