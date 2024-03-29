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        Başçiftlik Belediyesi her gün 500 aileye iftarlık dağıtıyor

        Başçiftlik Belediyesi Aşevinden ihtiyaç sahibi 500 kişiye iftar için yemek dağıtımı yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 16:42 Güncelleme: 29.03.2024 - 17:04
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        Başçiftlik Belediyesi her gün 500 aileye iftarlık dağıtıyor
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        Başçiftlik Belediyesi Aşevinden ihtiyaç sahibi 500 kişiye iftar için yemek dağıtımı yapılıyor.

        Başçiftlik Belediyesi Aşevinde hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

        Belediye Başkanı Murat Tunçel, yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca ilçede bulunan fakir, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek servisi yaptıklarını belirterek, "Günlük 500 kişilik yemek dağıtımı yapıyoruz. Hayırseverler bağışlarını kişi başı yemek maliyeti ya da bir günlük olarak yapabiliyor. Yemek masraflarını hayırseverlerin bağışları karşılarken, bizler de bu hayra ortak oluyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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