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        Tokat'ta akrabalar arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Almus ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 21:46 Güncelleme: 30.03.2024 - 21:46
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        Tokat'ta akrabalar arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Almus ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Akarçay beldesi Görümlü Mahallesi'ndeki kahvehanede aralarında husumet bulunan Doğan Ç. ile akrabaları Şükrü Ç, Enes Ç. ve Hasan Ç. tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Doğan Ç, Hasan Ç'yi tabancayla vurdu. Şükrü ve Enes Ç. de sopa ile yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Tokat'taki hastanelere kaldırıldı.

        Doğan Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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