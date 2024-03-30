Tokat'ta akrabalar arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Doğan Ç, Hasan Ç'yi tabancayla vurdu. Şükrü ve Enes Ç. de sopa ile yaralandı.

Akarçay beldesi Görümlü Mahallesi'ndeki kahvehanede aralarında husumet bulunan Doğan Ç. ile akrabaları Şükrü Ç, Enes Ç. ve Hasan Ç. tartışmaya başladı.

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