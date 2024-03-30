Annesi ölen kuzu lokantanın maskotu oldu; biberonla besliyorlar

TOKAT'ta lokanta işletmecisi Akif Temir (22), doğumundan sonra annesini kaybeden kuzuya iş yerinde bakıp, onu biberonla besliyorlar.

Kent merkezinde lokanta işletmecisi Akif Temir, 2 yıl önce iş yerinin et ihtiyacını karşılamak için koyun çiftliği kurdu. Çiftliklerindeki koyunlardan biri, geçen hafta ikiz kuzu dünyaya getirdi. Doğumdan sonra koyun ile ikizlerden biri öldü. Diğer koyunlar da emzirmeyince kuzuya Temir, kendisi bakmaya karar verdi.

'Nohut' adı verdiği kuzuyu biberonla besleyen Akif Temir, "Yemekte kullandığımız etlerimizi kendimiz sağlamak amacıyla çiftlik kurduk. Koyun yetiştiriciliği yapıyoruz. Bundan bir hafta önce koyunumuz doğum yaptı. İkiz kuzumuz oldu. Daha sonra koyunumuz ve ikizlerden biri öldü. Çiftlikteki diğer koyunlar buna bakmadı. Biz de kendimiz bakmaya karar verdik. Gündüzleri iş yerimize getiriyoruz. Akşamları ise evimize götürüyoruz. Kendimiz biberonla emzirmeye çalışıyoruz. Müşterilerimiz genellikle memnun. Müşterilerimiz fotoğraf çekiniyorlar. İsmini ise Nohut koyduk. Yaşaması için çabalıyoruz" dedi.