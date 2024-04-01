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        Tokat Belediye Başkanlığını kazanan MHP'li Yazıcıoğlu, vatandaşlara hitap etti:

        Kesin olmayan sonuçlara göre Tokat Belediye Başkanlığını kazanan MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Sizlerle beraber çok güzel hizmetler edeceğiz. Tokat'ı kucaklayacağımızı göreceksiniz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 02:57 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:57
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        Tokat Belediye Başkanlığını kazanan MHP'li Yazıcıoğlu, vatandaşlara hitap etti:
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        Kesin olmayan sonuçlara göre Tokat Belediye Başkanlığını kazanan MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Sizlerle beraber çok güzel hizmetler edeceğiz. Tokat'ı kucaklayacağımızı göreceksiniz." dedi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Yazıcıoğlu'nun kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilmesini kutladı.

        Yazıcıoğlu, buradaki konuşmasında, kendisini seçen bütün Tokatlılara teşekkür etti.

        Bütün Tokatlıların başkanı olacağını anlatan Yazıcıoğlu, şöyle konuştu:

        "Kıymetli eşimle o kadar mutluyum ki... Teşekkür ediyoruz. Babama, arkamda görmüş olduğunuz hükümet binasında valilik nasip oldu. Şu arkamızda vilayet binasında hizmet etme şansı buldu. Şimdi bana da tam karşısında Tokat Belediyesinde hizmet etme şansı verildi. Size çok teşekkür ediyorum kıymetli hemşehrilerim, iyi ki varsınız. Sizlerle beraber çok güzel hizmetler yapacağız. Tokat'ı kucaklayacağımızı göreceksiniz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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