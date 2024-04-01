Tokat'ta MHP'li Yazıcıoğlu başkan seçildi, ilçelerde MHP 6, AK Parti 3, CHP 2 başkanlık kazandı

TOKAT'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre MHP'li Mehmet Kemal Yazıcıoğlu belediye başkanı oldu. İlçelerin ise 6'sında MHP, 3'ünde AK Parti, 2'sinde ise CHP kazandı.

Tokat'ta 31 Mart Mahalli İdareleri Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'li Mehmet Kemal Yazıcıoğlu belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise MHP'li 6 aday önde tamamlarken 3'ünde AK Parti önde, 2'sinde ise CHP kazandı. Almus'ta MHP'li Bekir Özer, Yeşilyurt'ta MHP'li Muhsin Yılmaz, Erbaa'da MHP'li Ertuğrul Karagöl, Pazar'da MHP'li Şerafettin Pervanlar, Reşadiye'de MHP'li Ergün Ünal, Sulusaray'da MHP'li Davut Kılıç, Artova'da AK Parti’li Ali Güner, Başçiftlik'te AK Parti’li Şaban Polat, Niksar'da AK Parti’li Semih Tepebaşı, Turhal'da CHP'li Mehmet Erdem Ünal, Zile'de ise CHP' li Şükrü Sargın seçimin galibi oldu.

TOKAT'TA 55 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI Seçim sonuçlarının ardından kent merkezinde vatandaşlar MHP bayrakları ile zafer turu attı. Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, “Seçimi nezaket kazandı. Bu seçimde barış ve mutluluk arttı. Çok çalıştık, çok çabaladık. Sizlerin gönlüne girmeye çalıştık. Ne mutlu ki sizlerin gönlüne girmişiz. Babama Tokat'ta valilik nasip oldu. Arkamda gördüğünüz vilayet binasında hizmet etme şansı buldu. Şimdi bana da Tokat'a hizmet etme şansını verdiniz. Size çok teşekkür ediyorum'' dedi.