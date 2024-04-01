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        Tokat'ta MHP'li Yazıcıoğlu başkan seçildi, ilçelerde MHP 6, AK Parti 3, CHP 2 başkanlık kazandı

        TOKAT'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre MHP'li Mehmet Kemal Yazıcıoğlu belediye başkanı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 03:10 Güncelleme: 01.04.2024 - 03:15
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        Tokat'ta MHP'li Yazıcıoğlu başkan seçildi, ilçelerde MHP 6, AK Parti 3, CHP 2 başkanlık kazandı
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        TOKAT'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre MHP'li Mehmet Kemal Yazıcıoğlu belediye başkanı oldu. İlçelerin ise 6'sında MHP, 3'ünde AK Parti, 2'sinde ise CHP kazandı.

        Tokat'ta 31 Mart Mahalli İdareleri Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'li Mehmet Kemal Yazıcıoğlu belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise MHP'li 6 aday önde tamamlarken 3'ünde AK Parti önde, 2'sinde ise CHP kazandı. Almus'ta MHP'li Bekir Özer, Yeşilyurt'ta MHP'li Muhsin Yılmaz, Erbaa'da MHP'li Ertuğrul Karagöl, Pazar'da MHP'li Şerafettin Pervanlar, Reşadiye'de MHP'li Ergün Ünal, Sulusaray'da MHP'li Davut Kılıç, Artova'da AK Parti’li Ali Güner, Başçiftlik'te AK Parti’li Şaban Polat, Niksar'da AK Parti’li Semih Tepebaşı, Turhal'da CHP'li Mehmet Erdem Ünal, Zile'de ise CHP' li Şükrü Sargın seçimin galibi oldu.

        TOKAT'TA 55 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI

        Seçim sonuçlarının ardından kent merkezinde vatandaşlar MHP bayrakları ile zafer turu attı. Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, “Seçimi nezaket kazandı. Bu seçimde barış ve mutluluk arttı. Çok çalıştık, çok çabaladık. Sizlerin gönlüne girmeye çalıştık. Ne mutlu ki sizlerin gönlüne girmişiz. Babama Tokat'ta valilik nasip oldu. Arkamda gördüğünüz vilayet binasında hizmet etme şansı buldu. Şimdi bana da Tokat'a hizmet etme şansını verdiniz. Size çok teşekkür ediyorum'' dedi.

        MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU KİMDİR

        Türkiye genelinde ‘Süper Vali’ olarak bilinen Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 1982 yılında Çorum'da doğdu. İlkokulu Tokat, Aydın ve Erzincan'da tamamladı. Lise eğitimini Ankara Kocatepe Mimar Kemal Lisesi'nde sürdürdü. Bilkent Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nde eğitimini tamamladı. İngiltere'deki dil eğitimi alan Yazıcıoğlu iş insanı olarak faaliyet göstermektedir. 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde MHP Tokat Belediye başkanı adayı seçildi. İngilizce bilen Yazıcıoğlu evli ve bir çocuk babasıdır.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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