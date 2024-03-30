Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokatlı çiftçi TKDK'nin hibe desteğinde 100 büyükbaş hayvanla besiciliğe başladı

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan İbrahim Demir, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle 100 büyükbaş hayvan alarak besicilik işine girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 13:05 Güncelleme: 30.03.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokatlı çiftçi TKDK'nin hibe desteğinde 100 büyükbaş hayvanla besiciliğe başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan İbrahim Demir, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle 100 büyükbaş hayvan alarak besicilik işine girdi.

        Hayvancılık yapmak amacıyla TKDK'ye başvuran Demir, besi çiftliği kurmak için gereken 4 milyon liranın yaklaşık 2,5 milyon lirasını hibe almaya hak kazandı.

        Çıkrık köyünde tesis kuran Demir, aldığı 100 büyükbaş hayvanla besicilik işine başladı.

        İbrahim Demir, AA muhabirine, hayvancılığın aslında babasının hayali olduğunu söyledi.

        Kendisinin de babasının hayalini gerçekleştirmek istediğini belirten Demir, "Babam köy hayatını seviyor. Gurbet, özlem var. Onun için, 'Ata topraklarımıza döneyim' dedi. Biz bunu profesyonel yaptık. TKDK'den destek aldık, yüzde 65'i hibe ile. Şu anda 100 büyükbaş hayvanımız var. Tesisimiz 250 büyükbaş hayvan kapasiteli. Et üretimi yapıyoruz. Süt üretimi de yapmak istiyoruz." dedi.

        Tesiste ailesinin yanı sıra 3 kişinin de çalıştığını dile getiren Demir, "Yurt dışından et ve süt üretimi için hayvan getireceğiz. Avustralya'dan 100 büyükbaş hayvan getireceğiz. Haziran ayını bulacak gibi." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hollanda'da rehine krizi
        Hollanda'da rehine krizi
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Fenerbahçe için kritik hafta!
        Fenerbahçe için kritik hafta!
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Nurşah, 26 yaşındaydı! Çok büyük acı!
        Nurşah, 26 yaşındaydı! Çok büyük acı!
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        İstanbul'da akılalmaz gasp! Genç kızı arabayla kaçırdılar!
        İstanbul'da akılalmaz gasp! Genç kızı arabayla kaçırdılar!
        Süper Kupa'ya çıkılmazsa ne olur?
        Süper Kupa'ya çıkılmazsa ne olur?
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        Tercihleri belli oldu
        Tercihleri belli oldu
        Diş çürüklerini artıran sebep belli oldu!
        Diş çürüklerini artıran sebep belli oldu!
        Âşıklar haftası
        Âşıklar haftası
        Sessiz boşanma trendi
        Sessiz boşanma trendi

        Benzer Haberler

        Annesi ölen kuzu lokantanın maskotu oldu; biberonla besliyorlar
        Annesi ölen kuzu lokantanın maskotu oldu; biberonla besliyorlar
        Başçiftlik Belediyesi her gün 500 aileye iftarlık dağıtıyor
        Başçiftlik Belediyesi her gün 500 aileye iftarlık dağıtıyor
        Almus Kaymakamı Çömen, en çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi
        Almus Kaymakamı Çömen, en çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi
        Şarampole devrilen otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı
        Şarampole devrilen otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı
        Almus Kaymakamı Çömen, öğrencilerle iftar etti
        Almus Kaymakamı Çömen, öğrencilerle iftar etti
        TOGÜ Rektörü Yılmaz, öğrencilerle kitap okudu
        TOGÜ Rektörü Yılmaz, öğrencilerle kitap okudu