TOGÜ'de sıfır atık günü etkinliği gerçekleştirildi

Etkinliğe katılan gruplar TOGÜ merkez kampüsün değişik güzergahlarında kağıt, plastik ve diğer atıkları topladı.

Sıfır Atık Müdürlüğü Sıfır Atık Sorumlusu çevre mühendisi Serap Seçkin İlter, katılımcılara yaptığı konuşmada Uluslararası Sıfır Atık Günü ile atık üretim konusunda farkındalık oluşturmayı ve atıkların çevre üzerindeki etkisini en aza indirmenin amaçlandığını belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.