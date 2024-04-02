Tokat'ta kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Koçer'in son olarak Sanayi Sitesi yakınlarında görüldüğünü tespit etti.

Yakınları, Koçer'den bir daha haber alamamaları üzerine polise kayıp ihbarında bulundu.

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