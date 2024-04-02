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        Tokat'ta kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

        Tokat'ın Turhal ilçesinde kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 11:32 Güncelleme: 02.04.2024 - 11:32
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        Tokat'ta kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu.

        Kazımkarabekir Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 90 yaşındaki Mehmet Koçer, dün akşam iftardan sonra evden ayrıldı.

        Yakınları, Koçer'den bir daha haber alamamaları üzerine polise kayıp ihbarında bulundu.

        Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Koçer'in son olarak Sanayi Sitesi yakınlarında görüldüğünü tespit etti.

        Aramalar sonucu Koçer'in cesedi Karasu Deresi'nde bulundu.

        Yürüyüş yaparken dengesini kaybedip suya düştüğü değerlendirilen Koçer'in cesedi, incelemenin ardından Turhal Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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